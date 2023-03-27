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НовостиОбщество27 марта 2023 10:04

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Днях карьеры» НГАУ

Новосибирский государственный аграрный университет с 01 по 30 марта 2023 года проводит «Дни карьеры» для своих студентов и выпускников
Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Это событие привлекло несколько десятков компаний-работодателей с актуальными предложениями стажировок и вакансиями для студентов и выпускников.

23 марта 2023 года на одном из мероприятий «Дней карьеры» сотрудники Банка Уралсиб выступили перед студентами экономического факультета НГАУ. Они представили программу работы банка со студентами ВУЗа, направленную на определение компетенций и навыков, профессиональное развитие и карьерный рост выпускников и студентов, получение ими дополнительного образования. Также программа включает возможность стажировки с последующим трудоустройством в банке. В завершении встречи среди учащихся НГАУ была проведена викторина с розыгрышем призов от Уралсиба.

- Участие в «Днях карьеры» позволяет нам напрямую взаимодействовать со студентами и выпускниками университетов, получать от них обратную связь, предлагать стажировку и работу. А студенты и молодые специалисты могут познакомиться с будущими работодателями, узнать о требованиях к соискателям и перспективах профессиональной карьеры, об условиях работы и зарплате, - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.