В Новосибирской области увеличилось число заболевших описторхозом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области увеличилось число заболевших описторхозом. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за 9 месяцев прошлого года была исследована 391 проба биоресурсов.
— За 9 месяцев 2022 года исследована 391 проба биоресурсов, в том числе: по микробиологическим показателям — 131 проба рыбы и морепродуктов, из них 2, 9% проб не отвечали гигиеническим нормативам (в 2021 г. −180 проб, 1, 7% не отвечали гигиеническим нормативам), — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что с реализации было снято 7 партий (12, 07кг) недоброкачественной рыбной продукции.
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