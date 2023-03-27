«Это ямочный ремонт такой»: в Новосибирске заметили бетономешалку, из которой лилась смесь на дорогу

В Новосибирске бетономешалка разлила смесь на проезжей части улицы Титова. Фото: Тимур ХАНОВ

В Новосибирске бетономешалка разлила смесь на проезжей части улицы Титова. Инцидент произошел утром в понедельник, 27 марта.

Видео появилось в группе «АСТ-54». Как сообщает автор публикации, смесь выливалась на дорогу на протяжении нескольких километров. По всей видимости, в конструкции машины что-то сломалось.

В комментариях интернет-пользователи принялись шутить, что в городе начали ремонтировать дороги.

− Это ямочный ремонт такой, новый способ.

− Новые технологии по ремонту дорог, − не унимались местные жители.

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