Таран и Лисанна: названы самые необычные имена новорожденных в Новосибирской области с начала 2023 года

В ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных с начала 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны самые редкие и необычные имена новорожденных в Новосибирской области с начала 2023 года. Их КП-Новосибирск перечислили в региональном Управлении ЗАГСа.

– Самые редкие и необычные имена мальчиков: Адриан, Алфей, Артем, Архип, Борис, Бронислав, Властислав, Данислав, Дорофей, Евсей, Елизар, Леонард, Мефодий, Мирий, Остап, Радмир, Стефан, Таран, Тарас, Тим, Яннис, – уточнили КП-Новосибирск в ЗАГСе.

Родители девочек тоже отличились. Среди необычных имен новорожденных крох – Азалина, Алексанна, Аурина, Адалия, Арья, Афина, Агафья, Божена, Весения, Виорика, Велимира, Владлена, Глафира, Добромира, Лариса, Лисанна, Мирэль, Настасья, Савелия.

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