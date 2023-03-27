В Новосибирске пьяная женщина приставала к врачам в поликлинике

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

24 марта в 23.06 сигнал тревоги поступил из магазина на улице Вознесенской в Кировском районе Новосибирска. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-11 увидели разбитое стекло в двери и молодого человека, быстро удаляющегося от здания. Он был задержан, а вызванный на место происшествия представитель магазина предоставил доступ к записям видеокамер. Выяснилось, что несколькими минутами ранее задержанный при помощи металлической палки и кирпичей разбил стекло и проник в тамбур. В это время подъехал экипаж ГБР, и жулик, чтобы не быть пойманным, попытался скрыться. Для дальнейшего разбирательства «гвардейцы» передали его сотрудникам полиции, а представитель магазина подал заявление о причинении торговому учреждению материального ущерба.

25 марта в 3.34 тревожная кнопка была нажата в круглосуточном магазине на улице Троллейной в Ленинском районе. Продавец вызвала охрану, поскольку четверо пьяных парней громко спорили и ругались между собой, мешая ей работать. Покидая торговое учреждение, один из молодых людей со злостью с силой ударил кулаком по баннеру, висевшему на стеклянной витрине, и разбил ее. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-73 задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила около 40 тысяч рублей - было разбито большое стекло площадью примерно 6 квадратных метров.

Вечером этого же дня, в 21.50, бойцы ГБР-72 ГВАРДИИ по просьбе работников поликлиники на проспекте Дзержинского вывели на улицу пьяную женщину, которая приставала к врачам, мешала им работать и нарушала общественный порядок.

26 марта в 7.28 в ночном баре на улице Гурьевской одному из посетителей внезапно стало плохо - он потерял сознание. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-75 вызвали на место происшествия скорую помощь и передали пострадавшего медикам. Злоупотребивший алкоголем мужчина был госпитализирован.

Кроме этого, за минувшие три дня сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было пресечено 22 попытки хищения и еще 20 случаев нарушения общественного порядка.