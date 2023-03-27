Семерых детей спасли пожарные из горящей высотки в Искитиме под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Искитиме под Новосибирском на улице Советской загорелась девятиэтажка. Произошел пожар на втором этаже высотки. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. Произошло возгорание днем 26 марта.

– Когда пожарные прибыли на место, в подъезде было плотное задымление. С вышележащих этажей сотрудники МЧС спасли пять человек, из них двое детей. По незадымляемым лестничным маршам сотрудники МЧС России эвакуировали 25 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, – говорится в сообщении ведомства.

Пожар обошелся без пострадавших. Огонь повредил мебель и домашние вещи. Площадь возгорания составила 2 квадрата. Предварительная версия ЧП – короткое замыкание удлинителя.

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