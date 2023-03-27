В Росгидрометцентре предупредили о желтом уровне опасности в Новосибирской области

Видимость на дорогах может быть меньше 500 метров.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Росгидрометцентр сообщил о жёлтом уровне опасности на территории НСО в понедельник, 27 марта. Предупреждение появилось на сайте. Метеорологи из департамента по Сибирскому федеральному округу рассказали КП-Новосибирск, что это значит.
— Жёлтое предупреждение появляется из-за неблагоприятных погодных явлений. В этом случае из-за тумана. По нашему прогнозу, утром 28 марта видимость в дымках уменьшится до 1-2 километров, а в тумане до 500 метров и менее, — объяснили синоптики.
Наиболее интенсивный туман ожидается в южной части региона. По словам метеорологов, он будет особенно заметен на пригородных дорогах и низинных местах.
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