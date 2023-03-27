В Новосибирске строители возвели пилон четвертого моста через Обь

Строители закончили возведение пилона четвертого моста через Обь. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске строители забетонировали последние захватки пилона четвертого моста через Обь. Оба пилона теперь возвышаются над городом на 114 метров. Всего при их возведении было использовано около 10 тысяч кубометров бетона.

— Окончание работ по возведению пилона — один из самых значимых этапов всего проекта. Работы стартовали в мае 2021 года, когда было завершено устройство свайного основания фундамента, и велись практически всё время в круглосуточном режиме. В ближайшее время мы приступим к монтажу вантовой системы, подготовительные работы к этому ещё одному технологически сложному этапу уже завершаются, — сообщил заместитель гендиректора строительного дивизиона ГК «ВИС» Владислав Вавилин.

Четвертый мост, вес которого более 5,5 тысяч тонн, будет держать вантовая система из 70 стальных тросов. Также в компании отметили, что общая протяженность дорожной инфраструктуры составит более 5 километров. Больше половины это длины составят подходы к мосту и транспортные развязки.

Напомним, что ввести в эксплуатацию четвертый мост планируют к концу 2023 года. Чтобы у строителей не было отставания от графика, и мост сдали вовремя, из федерального бюджета дополнительно выделили 7,3 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber