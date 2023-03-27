В Новосибирской области начали работу медицинские чаты

В Новосибирской области начали работать медицинские чаты в мессенджере «Телеграм». Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области начали работать медицинские чаты в мессенджере «Телеграм». Проект запустил областной минздрав. В этих чатах люди смогут задавать интересующие их вопросы и получать обратную связь от представителей медорганизаций.

— Создание медчатов, как прямого канала связи жителей и представителей медорганизаций − это яркий пример открытости власти, готовности слышать и быстро решать проблемы. Участие в проекте повысит правовую грамотность населения и снизит количество необоснованных жалоб в адрес медорганизаций, — сообщил член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве России Евгений Мартынов.

В Новосибирской области таких чатов уже десять: восемь в Новосибирске, разбитые по районам, отдельный чат у Бердска и общий региональный чат. Получить таким образом консультацию по лечению — нельзя, но зато можно решить проблемы с записью к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг и прочее.

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