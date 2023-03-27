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НовостиОбщество27 марта 2023 9:10

В Новосибирске начали продавать первую вербу к христианскому празднику

Цена за связку от 50 до 250 рублей
Данила ШУЛЯК
Новосибирцы заметили продавцов вербы на улицах города.

Новосибирцы заметили продавцов вербы на улицах города.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирцы заметили продавцов вербы на улицах города в понедельник, 27 марта. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

- Увидела вербу возле автобусной остановки «Березовая роща». Букетики стоят от 50 до 250 рублей, - рассказала читательница.

В 2023 году Вербное воскресенье выпало на 9 апреля. По Евангелию, в этот день Иисус вошёл в Иерусалим. Тогда люди бросали ему под ноги ветви пальмы. В России веточки пальмы заменили вербой. Ее ветви освящают перед праздником.

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