В Новосибирской области за пять лет построили более тысячи спортобъектов

За последние пять лет на территории Новосибирской области появилось более тысячи спортивных объектов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние пять лет на территории Новосибирской области появилось более тысячи спортивных объектов. Это удалось реализовать благодаря государственным программам и нацпроектам.

Как отметил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в регионе стало больше людей, которые систематически занимаются физкультурой. Прирост составил более 300 тысяч человек.

− Мы видим хорошую динамику благодаря вводу новых объектов, проведению массовых мероприятий и участию в новых проектах, − подчеркнул Сергей Ахапов.

В Новосибирской области построили физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны, хоккейные коробки, спортплощадки и многое другое, отметили в правительстве.

В этом году в планах возвести и отреконструировать порядка 100 спортивных объектов. Среди них – бассейн СКА, работы в котором ведутся по нацпроекту.

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