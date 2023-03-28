Плюс даже ночью! В Новосибирск придет 10-градусное тепло

Готовьтесь - на пути часто будут встречаться глубокие лужи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 28 марта приятно удивит. Это будет первый день той весной, когда температура не опустится ниже нуля. Синоптики обещают в темное время суток +1…+3 градуса, лишь в пригороде будет немного холоднее, -2. А днем — все +8…+10.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, — передают синоптики Западно-Сибирский гидрометцентр.

Еще теплее станет в сельских районах. Ночью — +3, а днем +5…+10, местами дойдет до +15. Будет преимущественно солнечно, без осадков, но на дороги утром опустится туман.

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