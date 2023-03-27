Отправлял ребенку интимные фото: в Новосибирске арестовали мигранта, развратившего в переписке 13-летнюю девочку

В Новосибирске арестовали мигранта за интимную переписку с 13-летней девочкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд арестовал мигранта за интимную переписку с 13-летней девочкой. На него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Об этом сообщает Кировский районный суд Новосибирска.

По данным следствия, обвиняемый присылал ребенку интимные фотографии. По словам девочки, знакома с мужчиной она не была. Подросток предположила, что извращенец нашел ее номер в одной из групп в соцсети.

– В судебном заседании при решении вопроса об избрании меры пресечения обвиняемый подтвердил свои показания, в которых он не признал вину, указал, что не знал о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, её сообщения, что она ребёнок, не понимал в силу плохого знания русского языка, – говорится в сообщении суда.

В суде учли, что мигранта обвиняют в умышленно тяжком преступлении против половой неприкосновенности ребенка. А также то, что злоумышленник – гражданин другого государства. Он часто выезжает за пределы страны и не проживает по месту регистрации. Также суд учел то, что мигрант представлялся ребенку вымышленным именем.

– Суд пришел к выводу, что мужчины может скрыться от следствия и суда, заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать установлению истины, – добавили в пресс-службе суда.

Мигранта отправили в СИЗО до 22 мая 2023 года.

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