«Решили поиграть и выкинули на помойку»: новосибирец ищет пропавшую собаку за вознаграждение в 10 тысяч рублей

Бездомного щенка дважды выкидывали на улицу. Фото: Предоставлено волонтером Андреем

В Новосибирске пропала дворняжка Бима — второй раз приемные хозяева выкидывают ее на улицу. Волонтер Андрей ищет животное за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

История Бимы началась в ноябре 2022 года. Тогда Андрей спас 9 щенков, замерзавших в сильный мороз в норе возле Хилокского рынка. Детский тренер по футболу забрал их в небольшую квартиру, начал пристраивать. С помощью волонтеров «Зоопомощи», «Потеряшек Нск», «Осиротевший» мужчина нашел хозяев для щенков за месяц ценой огромных усилий. Среди них была Бима — самая крупная дворняжка.

- Я даже не думал, что так может быть. Пристроил Биму молодой семье в Первомайку, предлагал забрать при недовольстве — но хозяева ее выкинули на улицу. Бима скиталась по Первомайке зимой два месяца, пока ее не приютила девушка и не дала пост в соцсети. Я увидел свою собаку и забрал ее, - рассказал КП-Новосибирск Андрей.

Волонтер объявил вознаграждение в 10 тысяч рублей. Фото: Предоставлены волонтером Андреем

Андрей выходил дворняжку, стерилизовал и нашел ей, казалось, добрые руки. Девушка из Кировского района взяла пса, якобы для мамы-пенсионерки. Андрей отвез собаку в многоэтажку на улицу Чемской. Однако через две недели печальная история повторилась:

- Через неделю они выслали фото, еще через 1,5 недели перестали отвечать на сообщения. Мы съездили в квартиру, оказалось — они солгали и назвали ложный адрес. Нашли через приложение и базы данных этого человека в соцсетях, сказали, что обратимся в прокуратуру. На связь вышел 16-летний подросток, он признался: познакомился на сайте с девушкой и решил подарить ей собаку. Придумал всю эту историю с подарком пожилой маме на 8 марта. Но девушка отказалась от собаки, в этот же день передарила Биму своему другу-подростку. Тот держал собаку дома несколько дней, предлагал девушке все же взять собаку, но та отказалась. В итоге отец этого друга отвез собаку в промзону на Левобережном рынке и выбросил, - рассказал КП-Новосибирск волонтер Андрей. - Получается, что подростки решили поиграть жизнью животного и выбросили на помойку.

Андрей написал объявления во все группы Новосибирска, предложил вознаграждение в 10 тысяч рублей. История Бимы шокировала новосибирских зоозащитников, уже есть несколько надежных претендентов на собаку.

Уважаемые читатели! Если вы видели Биму или знаете, где она находится — сообщите в редакцию или волонтеру Андрею по телефону 8 951 386 40 29.

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