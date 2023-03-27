В Новосибирске будут судить карманника, воровавшего мобильники в общественном транспорте. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске суд рассмотрит дело карманника, воровавшего мобильники. Он похищал гаджеты из одежды и сумок пассажиров. Об этом 27 марта сообщили в прокуратуре Новосибирской области. На злоумышленника возбудили и расследовали сразу 2 уголовных дела: за кражу и за покушение на кражу.

– Следствие установило, что обвиняемый, который уже был судим за аналогичные преступления, с ноября 2022 года по январь 2023 года в разных районах Новосибирска похищал мобильные телефоны из карманов верхней одежды граждан при посадке в общественный транспорт, – говорится в сообщении прокуратуры.

Последняя попытка кражи для карманника обернулась провалом. Потерпевшая обнаружила, что телефон у нее пропал. Об этом она сообщила сотрудникам полиции, которые были неподалеку. Те поймали подозреваемого.

Известно, что дело карманника рассмотрит Октябрьский районный суд.

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