В день открытых дверей НГПУ показал старшеклассникам: педвузы - это модно

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев с активистами РДДМ на дне открытых дверей. Фото: Пресс-центр НГПУ

26 марта в НГПУ прошел день открытых дверей. В программе были презентация институтов и факультетов, старт бесплатных занятий по подготовке к ЕГЭ, блок информации о правилах приема, награждение победителей всероссийской психолого-педагогической олимпиады НГПУ - все, чтобы в Год педагога и наставника старшеклассники сделали выбор и убедились: педвузы - это модно.

День открытых дверей стартовал со студенческого Арбата, где было представлено около 40 молодежных объединений. Вожатые, волонтеры, спасатели, экоактивисты, молодые исследователи, туристы, кавээнщики, музыканты и танцоры - в педагогическом университете каждый сможет не только получить качественное образование, но и найти единомышленников и интересные занятия.

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль народного танца «Сибирские узоры». Фото: Пресс-центр НГПУ

Начальник управления профориентации, подготовки и набора абитуриентов Елена Ивановна Кавалер рассказала, что абитуриентам лучше сделать уже сейчас:

- Если вы поступаете по результатам ЕГЭ, советую зайти на наш официальный сайт, в раздел «Абитуриенту», и воспользоваться сервисом «Калькулятор ЕГЭ», чтобы узнать, на какие программы вы можете поступить. Помните, что в заявлении можно указать любое количество программ в пределах пяти направлений подготовки. Сейчас самое время определиться с приоритетными программами и, конечно, готовиться к сдаче ЕГЭ.

Праздничный концерт дня открытых дверей НГПУ. Гимн вуза. Фото: Пресс-центр НГПУ

Ректор Алексей Дмитриевич Герасев обратил внимание собравшихся на профессионализм преподавателей и значение вуза для отрасли образования, выразил уверенность в том, что студенческие годы в НГПУ станут временем для раскрытия талантов и реализации возможностей:

- Результаты работы вуза таковы: более 80% работников сферы образования региона - наши выпускники. При этом система образования Новосибирска и Новосибирской области входит в число лучших в Российской Федерации.

После презентации вуза стартовали занятия по бесплатной подготовке к ЕГЭ в рамках проекта «Абитуриент-2023».

Калькулятор ЕГЭ: https://nspu.ru/abitur/bachelor/ege-calculator.php