Новосибирцам рассказали, как обжаловать постановление или действия судебных приставов

Новосибирцам объяснили, как обжаловать действия судебных приставов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцам объяснили, как обжаловать постановление судебных приставов. План действий составили «Ведомости законодательного собрания НСО» совместно с региональным Уполномоченным по правам человека.

По закону есть два способа: обжаловать в порядке подчиненности или в судебном порядке.

В первом случае срок для подачи жалобы составляет 10 дней со дня вынесения постановления, совершения действия либо установления факта бездействия. Ее нужно подать в письменном или электронном виде старшему судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель. Писать обращение следует на имя главы соответствующего отделения.

Срок рассмотрения жалобы составляет 10 дней. Если ее признают обоснованной, есть несколько вариантов: полная или частичная отмена вынесенного постановления, принятие нового постановления, признание действий пристава неправомерными и назначение наказания.

Постановление, принятое по результатам рассмотрения жалобы, судебный пристав обязан исполнить также в течение 10 дней. Он тоже может обжаловать решение.

Во втором случае в срок 10 дней нужно будет составить административное исковое заявление и направить его в районный суд по месту нахождения подразделения службы судебных приставов. В случае, если оспариваются действия или бездействие по исполнительному документу, выданному арбитражным судом, то заявление необходимо подавать в арбитражный суд.

Пропуск срока на обращение в суд не является основанием для отказа в принятии заявления судом. Однако пропуск срока может послужить основанием для отказа в удовлетворении административного иска. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в судебном заседании.

После этого суд рассматривает дело и выносит решение.

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