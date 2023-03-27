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НовостиОбщество27 марта 2023 7:26

Новосибирцам рассказали, как обжаловать постановление или действия судебных приставов

Объясняет Уполномоченный по правам человека
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцам объяснили, как обжаловать действия судебных приставов.

Новосибирцам объяснили, как обжаловать действия судебных приставов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцам объяснили, как обжаловать постановление судебных приставов. План действий составили «Ведомости законодательного собрания НСО» совместно с региональным Уполномоченным по правам человека.

По закону есть два способа: обжаловать в порядке подчиненности или в судебном порядке.

В первом случае срок для подачи жалобы составляет 10 дней со дня вынесения постановления, совершения действия либо установления факта бездействия. Ее нужно подать в письменном или электронном виде старшему судебному приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель. Писать обращение следует на имя главы соответствующего отделения.

Срок рассмотрения жалобы составляет 10 дней. Если ее признают обоснованной, есть несколько вариантов: полная или частичная отмена вынесенного постановления, принятие нового постановления, признание действий пристава неправомерными и назначение наказания.

Постановление, принятое по результатам рассмотрения жалобы, судебный пристав обязан исполнить также в течение 10 дней. Он тоже может обжаловать решение.

Во втором случае в срок 10 дней нужно будет составить административное исковое заявление и направить его в районный суд по месту нахождения подразделения службы судебных приставов. В случае, если оспариваются действия или бездействие по исполнительному документу, выданному арбитражным судом, то заявление необходимо подавать в арбитражный суд.

Пропуск срока на обращение в суд не является основанием для отказа в принятии заявления судом. Однако пропуск срока может послужить основанием для отказа в удовлетворении административного иска. Причины пропуска срока обращения в суд выясняются в судебном заседании.

После этого суд рассматривает дело и выносит решение.

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