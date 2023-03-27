Пропал по дороге домой: в Новосибирске ищут 35-летнего мужчину в темно-синей кепке

Мужчина пропал 14 марта. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске пропал 35-летний Сергей Рубис. Подробностями с КП-Новосибирск поделилась руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» НСО Ольга Бобкова.

По словам Ольги, местонахождение сибиряка неизвестно с 14 марта.

− Мужчина ехал от родственников. Ближе к вечеру должен был добраться с пересадками домой. До дома не доехал. Ранее не пропадал, − рассказала КП-Новосибирск руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» НСО.

Приметы мужчины: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в черно-синюю ветровку, черно-зеленые камуфляжные штаны, черные кроссовки и темно-синюю кепку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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