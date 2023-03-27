В Новосибирской области отметили рост обращений с целью установления инвалидности

Ольга Барковская рассказала о результатах работы бюро за прошлый год. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В Главном бюро медико-социальной экспертизы подвели итоги за прошедший год. Руководитель, главный эксперт ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России Ольга Барковская рассказала, что у учреждения две основные задачи: оказание гражданам услуги по проведению МСЭ и изучение факторов и причин возникновения инвалидности.

На территории Новосибирской области в прошлом году работало 27 бюро, практически все находятся в Новосибирске и 4 - за его пределами. В прошлом году в одном из учреждений улучшили условия работы. Речь идет о бюро № 7, располагавшемся на базе медсанчасти по улице Арбузова. Теперь учреждение работает в новом помещении по адресу: улица Шлюзовая, 14, вырос и штат сотрудников.

За прошедшие 3 года в бюро отмечают рост первичных и повторных освидетельствований. Специалисты предполагают, что причиной могла стать отмена ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Благодаря внедрению информационных технологий только через портал Госуслуги за прошлый год поступило более тысячи обращений.

При необходимости обратившиеся проходят исследование на специальном диагностическом оборудовании, которое используется для уточнения степени выраженности нарушенных функций - статодинамических, сенсорных, психических. Начиная с середины 2022 года по настоящий момент пациенты в 88% случаев желают проходить МСЭ заочно. Однако при несогласии с решением бюро в большинстве случаев желают освидетельствоваться по обжалованию в экспертных составах с личным присутствием (78%).

Ольга Барковская отметила уникальный опыт сотрудничества с Новосибирской областной федерацией карате по участию в соревнованиях паралимпийцев. Врачи бюро помогают судьям понять возможности участников, чтобы корректно их оценивать.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова обратила внимание на сроки и качество оказываемых услуг, она акцентировала внимание на оттачивании механизмов работы ГБ МСЭ, где систематизирован весь путь, от обращения до установления группы инвалидности и сопровождения.