В Новосибирске произошло ДТП с «Ладой» и каретой скорой помощи

В Новосибирске столкнулись "Лада" и карета скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 23 марта, дорогу в Октябрьском районе Новосибирска не поделили Lada Largus и автомобиль скорой помощи. Об аварии сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

ДТП произошло в 9:25. По предварительным данным, в столкновении не было пострадавших.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.

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