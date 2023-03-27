В Новосибирске произошло ДТП с «Ладой» и каретой скорой помощи

В Новосибирске столкнулись "Лада" и карета скорой помощи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром в понедельник, 23 марта, дорогу в Октябрьском районе Новосибирска не поделили Lada Largus и автомобиль скорой помощи. Об аварии сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
ДТП произошло в 9:25. По предварительным данным, в столкновении не было пострадавших.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.
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