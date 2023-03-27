Минфин Новосибирской области планирует взять кредит на 6 миллиардов рублей

Кредит на шесть миллиардов рублей планирует взять Министерство финансов и налоговой политики НСО.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Кредит на шесть миллиардов рублей планирует взять Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области. Информация размещена на портале госзакупок.
Минфин разместил более десяти аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению Новосибирской области кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии. Лимит задолженности для каждого из них составляет 500 миллионов рублей.
Каждая кредитная линия будет сроком на два с половиной года. Деньги планируют направить на финансирование дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых обязательств.
− Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по настоящему контракту производится за счет средств областного бюджета Новосибирской области, − говорится в документах.
Заявки принимаются до 24 апреля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер