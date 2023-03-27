Минфин Новосибирской области планирует взять кредит на 6 миллиардов рублей

Кредит на шесть миллиардов рублей планирует взять Министерство финансов и налоговой политики НСО. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кредит на шесть миллиардов рублей планирует взять Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области. Информация размещена на портале госзакупок.

Минфин разместил более десяти аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению Новосибирской области кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии. Лимит задолженности для каждого из них составляет 500 миллионов рублей.

Каждая кредитная линия будет сроком на два с половиной года. Деньги планируют направить на финансирование дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых обязательств.

− Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по настоящему контракту производится за счет средств областного бюджета Новосибирской области, − говорится в документах.

Заявки принимаются до 24 апреля.

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