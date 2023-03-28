Полицейский получил медаль за спасение водителя из горящей машины под Новосибирском

Полицейского наградили медалью за спасение жизни. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске наградили полицейского, который спас водителя из горящего автомобиля. ДТП случилось ночью 25 августа 2021 года на трассе возле Искитима.

Водитель минивэна «Хонда-Стрим», не справился с управлением и врезался в прицеп припаркованной фуры. Мужчину зажало в автомобиле, он постоянно терял сознание. Под капотом авто начался пожар, в этот момент мимо проезжал экипаж ППС.

- Мы патрулировали маршрут в 100 метрах от места ДТП. Сразу же включили проблесковые маячки, я схватил огнетушитель и побежал к машине. Стал тушить пламя, но моего огнетушителя не хватило. Несколько водителей остановились помочь и предложили свои. Вместе с водителем фуры мы отогнули капот подручными средствами, отключили клеммы от аккумулятора. Потом стали вызволять зажатого водителя, — рассказывал КП-Новосибирск 23-летний сержант полиции Иван Тузиков.

Сержант передал мужчину «скорой», через пару недель пострадавший позвонил и поблагодарил полицейского за спасение. Начальство направило рапорт о награждении в Москву, в середине марта 2023 года искитимца наградили.

- В ГУ МВД по Новосибирской области мне вручили медаль «за смелость во время спасения». Я продолжаю работать в ППС межмуниципального отдела МВД «Искитимский» в должности старшего сержанта, - сообщил КП-Новосибирск Иван Тузиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мог сгореть заживо»: полицейский спас жизнь водителю, зажатому в машине под Новосибирском

Машина ППС первой остановилась возле горящего автомобиля (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber