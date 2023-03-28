Полицейский получил медаль за спасение водителя из горящей машины под Новосибирском

Полицейского наградили медалью за спасение жизни. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
В Новосибирске наградили полицейского, который спас водителя из горящего автомобиля. ДТП случилось ночью 25 августа 2021 года на трассе возле Искитима.
Водитель минивэна «Хонда-Стрим», не справился с управлением и врезался в прицеп припаркованной фуры. Мужчину зажало в автомобиле, он постоянно терял сознание. Под капотом авто начался пожар, в этот момент мимо проезжал экипаж ППС.
- Мы патрулировали маршрут в 100 метрах от места ДТП. Сразу же включили проблесковые маячки, я схватил огнетушитель и побежал к машине. Стал тушить пламя, но моего огнетушителя не хватило. Несколько водителей остановились помочь и предложили свои. Вместе с водителем фуры мы отогнули капот подручными средствами, отключили клеммы от аккумулятора. Потом стали вызволять зажатого водителя, — рассказывал КП-Новосибирск 23-летний сержант полиции Иван Тузиков.
Сержант передал мужчину «скорой», через пару недель пострадавший позвонил и поблагодарил полицейского за спасение. Начальство направило рапорт о награждении в Москву, в середине марта 2023 года искитимца наградили.
- В ГУ МВД по Новосибирской области мне вручили медаль «за смелость во время спасения». Я продолжаю работать в ППС межмуниципального отдела МВД «Искитимский» в должности старшего сержанта, - сообщил КП-Новосибирск Иван Тузиков.
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