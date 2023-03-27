В Новосибирске мужчина обгорел и отравился угарным газом на пожаре в пятиэтажке на Новогодней улице.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске в пятиэтажке на Новогодней улице произошел пожар. ЧП случилось поздно вечером 24 марта. В огне пострадал человек.
– Пожарные, прибывшие на место, при помощи спасустройств эвакуировали трех человек и спасли из горящей квартиры мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Известно, что загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно выбежали 6 жильцов.
Предварительная версия случившегося – неосторожность при курении.
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