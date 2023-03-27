В Новосибирске вынесли приговор рецидивисту, устроившему резню на шиномонтажке. Фото: Мария НОВИКОВА

Ленинский районный суд Новосибирска сегодня поставил точку в деле о резне на шиномонтажке. Рецидивист Андрей Здота выслушал обвинительный приговор за покушение на убийство и хулиганство с угрозой применения насилия.

Как следует из материалов дела, фигурант изрезал сотрудника СТО за то, что тот не смог разменять ему деньги. Как следует из материалов дела, 30 июля 2022 в восемь утра Андрей пришел за водкой в магазин, расположенный рядом с СТО. Но продать спиртное ему видимо отказались - в кассе павильона не оказалось сдачи с пятитысячной купюры. Случайный прохожий и работник шиномонтажки не смогли помочь, за что и попали под горячую руку.

Потерпевший получил 12 ударов ножом, но смог оказать активное сопротивление и буквально вытолкал своего обидчика за дверь.

Приговорили Здоту к реальному сроку. В колонии строгого режима он проведет 10 лет. Кроме того, осужденного обязали выплатить потерпевшему миллион рублей.

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