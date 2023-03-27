Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог из областного бюджета

Новосибирску добавят денег на ремонт дорог.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирску добавят денег на ремонт дорог из областного бюджета. Об этом глава региона Андрей Травников сообщил в понедельник, 27 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.
Губернатор поручил главе областного Минтранса Анатолию Костылевскому и мэру Новосибирска Анатолию Локтю как можно скорее согласовать объекты, на которые будут выделены средства.
Он напомнил, что каждый год во время весенних поправок в план исполнения бюджета регион находит возможность помочь городу с восстановлением дорог, и это уже стало своеобразной традицией.
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