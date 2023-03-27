Воспитанников детского центра в Новосибирске приняли в гвардейцы

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

«Всегда на страже» - девиз войск национальной гвардии России, которые отмечают свой праздник 27 марта. В преддверии торжественного дня воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска приняли в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Гвардейская смена».

В спортивном зале центра «Теплый дом» стройной шеренгой выстроились гвардейцы и юные воспитанники. Ребята в парадной форме дружно прочитали военную клятву и пообещали быть верными своей стране, хранить и соблюдать традиции гвардии России, быть честными и храбрыми.

- Сегодня в ряды «Гвардейской смены» вступили наши воспитанники. Это решение они приняли добровольно. Потому что мы активно сотрудничаем с новосибирским отдельным отрядом специального назначения «Ермак». Ребятам важно мужское воспитание. Они учатся патриотизму, берут пример с настоящих воинов, - отметила директор Центра «Теплый дом» Лилия Милосердова.

Директор Центра «Теплый дом» Лилия Милосердова. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Среди гостей в этот день был ответственный за патриотическую работу в рамках проекта «Гвардейская смена» председатель совета краповых беретов ветеранского резерва сил специального назначения и новосибирского отделения военно-патриотического движения «Гвардейская смена» Константин Костяной.

- В центр «Теплый дом» я прихожу к ребятам как домой. Они всегда встречают меня с радостью. И мальчишки, и девчонки занимаются с удовольствием. Особый интерес у них вызывает оружие, на уроках военной подготовки мы его собираем и разбираем, - рассказал Константин Костяной.

Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В финале мероприятия в «Теплом доме» гости и воспитанники возложили цветы у мемориальной доски выпускнику центра - прапорщику Николаю Красину. Он героически погиб в августе 1984 года в Афганистане. За мужество и отвагу его наградили орденом Красной Звезды.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»