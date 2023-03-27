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НовостиОбщество27 марта 2023 5:50

Сибирский Сбер получил восемь наград в международном конкурсе «Хрустальная гарнитура»

Специалисты Сбербанка из Сибири признаны победителями в восьми номинациях самого престижного в СНГ профессионального конкурса в индустрии - «Хрустальная гарнитура»
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Профессиональное сообщество отметило высокий уровень корпоративной культуры и телемаркетинга, низкую текучку персонала, обратную связь от персонала, высокие стандарты обслуживания клиентов, а также контроль и оценку качества и применение автоматизации и роботизации.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Наши коллеги традиционно занимают призовые места в этом престижном профессиональном конкурсе - признание заслуг на международном уровне еще раз подтверждает целеустремленность и высокую мотивацию команды. Каждый сотрудник контактных центров ищет индивидуальный подход для поиска решения и ответа на вопросы, ведь главная наша цель - помочь клиенту. Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой!

Премия «Хрустальная Гарнитура» учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) и проходит ежегодно с 2005-го года. В конкурсе принимают участие номинанты из пяти стран - Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Киргизия. В этом году в нем приняли участие 380 человек из контактных центров разных сфер деятельности, которые боролись за награды в 43-х номинациях.