В Новосибирске студентам СГУПС не выплатили более 10 миллионов рублей стипендии

Новосибирские студенты остались без стипендии в начале года. Фото: Диана ИВАНОВА.

В Новосибирске тысячи студентов двух вузов остались без стипендий в начале года. Учащиеся Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) с января по февраль 2023 года не получили более 10 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Кроме того, студентам Новосибирского техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения СГУПС – не пришло более 683 тысяч рублей.

Также пострадали и учащиеся Сибирского государственного университета водного транспорта, вместе со студентами из филиалов учреждения они не получили стипендии в общей сумме 5,9 миллиона рублей.

В университете путей сообщения стипендию не получили 1662 студента, в его филиале – 325. Примечательно, что при этом в целом в СГУВТ без выплат остались 2249 студента, хотя общая сумма меньше почти в два раза.

В результате вмешательства Западно-Сибирской транспортной прокуратуры ректорам вузов объявили предостережения и внесли представления. После этого все студенты получили задержанную стипендию.

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