В Новосибирской области 27 марта закрыли все ледовые переправы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 27 марта, в Новосибирской области закрыли вес ледовые переправы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Связано закрытие с изменением толщины льда из-за потепления.

– Поверхность водоемов стала небезопасной для передвижения автомобилей. С этого дня проезд по ледовым дорогам «Спирино-Чингис» и «Ордынское-Нижнекаменка» в Ордынском районе закрыт, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Жителей региона предупредили, что выезжать на лед, покрывающий водоемы, категорически нельзя. Это чревато провалами пол ледовое покрытие. Оно сейчас пористое, рыхлое, поэтому быстро разрушается.

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