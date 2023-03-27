В Новосибирске 19-летний студент НГУ пытался покончить с собой в общежитии

В Новосибирске студент НГУ пытался покончить с собой. Фото: НГУ.

19-летний студент НГУ попытался покончить с собой в общежитии на улице Пирогова. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

– Студента госпитализировали. Угрозы его жизни нет, – уточнил источник.

Как стало известно КП-Новосибирск, проблем с успеваемостью у студента не было.

Ранее КП-Новосибирск писала о студентке, которая покончила с собой после выселения из общежития. Перед гибелью девушка записала предсмертное видео.

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