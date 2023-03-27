Сливы не справляются: жители Новосибирска пожаловались на затопление машин во дворах на Забалуева

Новосибирцы пожаловались на затопление машин во дворах на Забалуева. Фото: предоставлено Павлом.
Жители Новосибирска возмущены состоянием дворов на улице Забалуева. По их словам, территории затопило после таяния снега. Из-за этого под воду ушли машины.
– На Забалуева, 78-80, дворы входят под воду! Сливы не справляются, тонут машины, – написали новосибирцы в паблике «АСТ-54».
По словам горожан, коммунальщики проблему не решают, не смотря на многочисленные обращения жильцов.
Комментаторы предложили жильцам обратиться в прокуратуру:
– Жалобы надо Бастрыкину писать уже, а не в ЖЭУ. Или мэрии, лучше сразу главе прокуратуры. И не одному человеку, а всем жителям двора, – написали подписчики.
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