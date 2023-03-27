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НовостиОбщество27 марта 2023 4:13

Сливы не справляются: жители Новосибирска пожаловались на затопление машин во дворах на Забалуева

Новосибирцы пожаловались на затопление машин во дворах на Забалуева
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы пожаловались на затопление машин во дворах на Забалуева. Фото: предоставлено Павлом.

Новосибирцы пожаловались на затопление машин во дворах на Забалуева. Фото: предоставлено Павлом.

Жители Новосибирска возмущены состоянием дворов на улице Забалуева. По их словам, территории затопило после таяния снега. Из-за этого под воду ушли машины.

– На Забалуева, 78-80, дворы входят под воду! Сливы не справляются, тонут машины, – написали новосибирцы в паблике «АСТ-54».

По словам горожан, коммунальщики проблему не решают, не смотря на многочисленные обращения жильцов.

Комментаторы предложили жильцам обратиться в прокуратуру:

– Жалобы надо Бастрыкину писать уже, а не в ЖЭУ. Или мэрии, лучше сразу главе прокуратуры. И не одному человеку, а всем жителям двора, – написали подписчики.

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