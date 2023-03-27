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НовостиПроисшествия27 марта 2023 3:29

Не открывала дверь, не отвечала на звонки родственников: в Новосибирске в запертой квартире на Кропоткина нашли мертвую женщину

В Новосибирске в запертой квартире на Кропоткина нашли мертвую женщину
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске в запертой квартире на Кропоткина нашли мертвую женщину.

В Новосибирске в запертой квартире на Кропоткина нашли мертвую женщину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске родственники 81-летней пенсионерки вызвали спасателей на улицу Кропоткина. По их словам, они не могли дозвониться до бабушки. Она не отвечала на звонки, не открывала дверь.

– В 21:18 26 марта сотрудники служба спасения прибыли на место вызова. Дверь в помещение разблокировали. В квартире обнаружили мертвую женщину 1942 года рождения, – говорится в сводке МАСС.

Тело пенсионерки передали родственникам и сотрудникам полиции. Экспертиза покажет, что стало причиной смерти.

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