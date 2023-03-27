Пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк с 27 марта

Пенсионеры и инвалиды могут бесплатно сходить в зоопарк в Новосибирске. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске с понедельника, 27 марта, в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило начали бесплатно пускать пенсионеров и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Бесплатный вход в зоопарк для пенсионеров и людей с любой группой инвалидности будет действовать с 27 марта по 17 апреля.

При этом в зоопарке уточнили, что за билет не нужно платить женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. Потребуется только предъявить паспорт или соответствующее удостоверение.

Также при входе пенсионерам предложат скандинавские палочки для прогулки по зоосаду.

Напомним, накануне медведица Герда из Новосибирского зоопарка впервые показала своих маленьких медвежат.

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