В Новосибирске оттепель сменится резким похолоданием на последней неделе марта

В Новосибирск придет резкое похолодание на последней неделе марта.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Новосибирцев на последней неделе марта ожидают температурные качели. Температура опустится с + 12 до – 10 градусов.
По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области во вторник, 28 марта, температура днем поднимется до + 12 градусов.
Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает, что похолодание вернется уже в четверг, 30 марта. В городе пойдет снег, температура днем опустится до – 3, ночью до – 9 градусов. На следующий день, 31 марта, станет еще холоднее: от – 5 днем до – 10 ночью.
На выходных температура вновь слегка поднимется.
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