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НовостиОбщество27 марта 2023 1:35

Новосибирцы через суд добились выдачи датчиков системы мониторинга сахара для ребенка с диабетом

Прокуратура подала иск к областному Минздраву
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске ребенку-инвалиду выдали датчики для измерения сахара после вмешательства прокуратуры.

В Новосибирске ребенку-инвалиду выдали датчики для измерения сахара после вмешательства прокуратуры.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске представители ребенка-инвалида через суд добились выдачи датчиков для системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском к Минздраву региона, чтобы ребенка с диабетом обеспечили жизненно необходимыми материалами для контроля уровня сахара в крови.

Центральный районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Ребенку бесплатно выдали датчики для тест-системы.

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