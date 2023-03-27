Новосибирцы через суд добились выдачи датчиков системы мониторинга сахара для ребенка с диабетом

В Новосибирске ребенку-инвалиду выдали датчики для измерения сахара после вмешательства прокуратуры.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске представители ребенка-инвалида через суд добились выдачи датчиков для системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском к Минздраву региона, чтобы ребенка с диабетом обеспечили жизненно необходимыми материалами для контроля уровня сахара в крови.
Центральный районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Ребенку бесплатно выдали датчики для тест-системы.
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