Новосибирск утром 27 марта сковали пробки в 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 27 марта Новосибирск встал в шестибалльных пробках. По данным «2ГИС», большинство улиц города подсвечены красным. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Не проехать по Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Заторы на Сибиряков-Гвардейцев, улицах Блюхера и Новогодней. Не проехать по площади Труда, улицам Широкой и Станционной. Пробки на улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. В сторону правого берега не проехать по Октябрьскому мосту – там жуткая пробка.

На правом берегу заторы на Большевистской, Никитина, Кирова и Добролюбова. Заторы на улицах Восход и Бориса Богаткова.

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