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НовостиОбщество27 марта 2023 1:02

В Новосибирске сносят подземную автостоянку за администрацией Советского района, где планировали построить гостиницу

Разрешение на строительство на этом участке не выдавали
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Академгородке сносят подземную парковку в месте, где хотели построить гостиницу. Фото: Татьяна Осипова / Навигатор.

В Академгородке сносят подземную парковку в месте, где хотели построить гостиницу. Фото: Татьяна Осипова / Навигатор.

В Новосибирске возле здания администрации Советского района ведут шумные строительные работы. Как выяснил «Навигатор», покой жителей рядом стоящих домов нарушает демонтаж подземной автопарковки. Работы ведут в котловане за забором.

Как объяснил заместитель главы районной администрации Алексей Бродецкий, на такие работы не нужно получать разрешение. Владелец участка предупредил мэрию о проведении демонтажа.

По данным издания, здесь менее десяти лет назад собственник ООО «ИндексСтрой» планировал построить гостиницу, но столкнулся с протестом общественности из-за того, что Академгородок признали объектом культурного наследия.

Разрешение на строительство мэрия пока не выдавала, но вполне может быть, что снос парковки – это подготовка участка к будущим работам.

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