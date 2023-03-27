Доставайте зонтики: в Новосибирске 27 марта пойдет дождь

Синоптики обещают дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 27 марта ожидается дождь. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем температура воздуха составит +5…+7 градусов, а ночью -1…+1 градус. В первой половине дня ожидается солнце, а к вечеру пойдет дождь. Ветер подует юго-западный, с порывами до 9 метров в секунду, - говорится на сайте.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» день будет теплый, но пасмурный. Днем столбики термометров покажут +1…+3 градуса. Ветер будет дуть юго-западный. Атмосферное давление составит 746-750 миллиметров ртутного столба.

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