Достойны аристократов: в Новосибирске продают несуществующие кроссовки в стиле роккоко

Несуществующие кроссовки продают за 35 тысяч рублей. Фото: скриншот с сайта

В Новосибирске продают несуществующие кроссовки в стиле роккоко. Объявление появилось на одном из сайтов.

- Сделаем на заказ кроссовки как на фото под ваш размер. Цена – 35 тысяч рублей, - написано в объявлении.

Однако на фотографиях показаны модели, нарисованные нейросетью для одной из обувных фирм. На кроссовках изображена лепнина, цветы.

КП-Новосибирск написали продавцу, чтобы узнать, откуда такие кроссовки в нашем городе, но ответа так и не получили.

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