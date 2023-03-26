«Пусть мама услышит»: новосибирцев рассмешили люди, плывущие на льдине по Оби

Люди плыли на льдине по Оби. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
Сегодня 26 марта в соцсетях появился забавный ролик. На кадрах видно, как 5 мужчин переплывают Обь на льде. Видео опубликовали в группе «АСТ-54» и собрало 56 тысяч просмотров.
- Нормально народ отдыхает, только плохо якоря нет, - комментирует автор ролика происходящее.
Видео опубликовали в группе «АСТ-54» и собрало 56 тысяч просмотров.
Как оказалось на льдине были представители одного из сап-клубов. Видно, что они хорошо экипированы: в спасательных жилетах и гидрокостюмах.
- Пикничили на быстроходной льдине и собирали на ноев ковчег немножко пакрафтеров, - написали ребята в группе.
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