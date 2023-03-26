Косулю нашли на дороге.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске обнаружили тело косули на дороге. Инцидент произошел 25 марта на улице Станционной.
- В дежурную часть ДПС ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Станционной обнаружили тело косули. «Сейчас устанавливаются все причины произошедшего», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, на данный момент факт ДТП не подтверждается.
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