Косулю нашли на дороге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске обнаружили тело косули на дороге. Инцидент произошел 25 марта на улице Станционной.

- В дежурную часть ДПС ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Станционной обнаружили тело косули. «Сейчас устанавливаются все причины произошедшего», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент факт ДТП не подтверждается.

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