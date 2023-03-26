Новосибирский эксперт оценил риск закрытия магазина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский эксперт Андрей Радаев оценил риски закрытия «Леруа Мерлен». Об этом он рассказал изданию «BFM».

- Leroy Merlin сильно изменили местный рынок. Когда они только начинали тут работать они на целый ряд расходных материалов предлагали цены существенного ниже рынка, - рассказал Андрей Радаев, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов.

Как отметил эксперт, возможный ребрендинг и изменение формата работы не станут критичными для рынка.

- Я уверен, что фактически Leroy Merlin никуда не уйдет. Будут разговоры, возможна смены вывесок со временем, но в каком-то виде они всё равно останутся. Если предложить кардинальные перемены и закрытие, то ничего в этом страшного не будет. Нишу быстро займут другие компании и поставщики, - говорит специалист.

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