Женщина уснула на остановке с годовалым ребенком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стала известна судьба детей, чья мать уснула на остановке с годовалым ребенком, в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказала Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка НСО.

- Данная семья сейчас находится на моём личном контроле, направлены запросы в профильные ведомства, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Известно, что после ЧП к семье приезжали органы опеки города Бердска.

- Обследование условий проживания семьи не выявило угрозы для жизни и здоровья детей. Сейчас они проживают с родителями, - уточнила Надежда Николаевна.

Случившемся заинтересовалась полиция. Как уточнила уполномоченная по правам детей, ни проводят по данному факту проверку.

Напомним, что мать троих детей пропала 23 февраля, а нашли ее спустя 10 дней. Перед этим женщину видели спящей на остановке с годовалым ребенком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber