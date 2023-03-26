Женщина уснула на остановке с годовалым ребенком.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стала известна судьба детей, чья мать уснула на остановке с годовалым ребенком, в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказала Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка НСО.
- Данная семья сейчас находится на моём личном контроле, направлены запросы в профильные ведомства, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.
Известно, что после ЧП к семье приезжали органы опеки города Бердска.
- Обследование условий проживания семьи не выявило угрозы для жизни и здоровья детей. Сейчас они проживают с родителями, - уточнила Надежда Николаевна.
Случившемся заинтересовалась полиция. Как уточнила уполномоченная по правам детей, ни проводят по данному факту проверку.
Напомним, что мать троих детей пропала 23 февраля, а нашли ее спустя 10 дней. Перед этим женщину видели спящей на остановке с годовалым ребенком.
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