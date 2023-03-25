В Ленинском районе Новосибирска произошло массовое отключение электричества из-за пожара

В Новосибирске массово отключили электричество на левом берегу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в субботу, 25 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошло массовое аварийное отключение электричества из-за возгорания по улице Пермской. Отключены две трансформаторные подстанции.

По данным муниципального портала, свет в дома должны были вернуть уже к 23 часам 25 марта. Однако пока отключения стоят в графе «текущие».

Без света остались около 300 домов в частном секторе. Аварийные отключения захватили квадрат улиц Оборонной, Курганской, 5-го Декабря и Ялтинской, а также улицы с Олекминской до Булавина.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области уточнили, что в ведомство не поступало сообщений о пожаре на улице Пермской.

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