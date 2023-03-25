Почти 770 новорожденных с начала года: назван самый плодородный район Новосибирска

Назван район-рекордсмен Новосибирска по количеству новорожденных в 2023 году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно, в каком районе Новосибирска рождается больше всего детей. По статистике с начала 2023 года рекордсменом стал Ленинский район. Менее чем за три месяца там родилось 769 малышей. Об этом КП-Новосибирск рассказали в областном Управлении по делам ЗАГС.

В спину соседу дышит Кировский район – там с начала 2023 года родилось 706 детей. При этом всего в Новосибирской области в этом году на свет появились 5 635 новорожденных. Мальчиков и девочек почти поровну, но парней всё же родилось на 200 больше.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, сколько лет самым молодым мамам, которые родили детей в 2022 и 2023 годах.

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