Самой молодой маме 14 лет: в НСО несовершеннолетние девушки родили 48 детей с начала года

Назван возраст самой молодой мамы в Новосибирской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области с начала 2023 года родилось более 5 600 детей. Из них 45 малышей стали первенцами у девушек, которые еще не достигли совершеннолетия, а троих родили матери-подростки, которые уже воспитывают одного ребенка. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

За весь прошлый год в Новосибирской области появились на свет почти 27 тысяч новорожденных. Несовершеннолетние девушки за год впервые родили 217 детей, во второй раз – 13 малышей.

При этом мужчины вовсе не торопятся иметь детей: за 2022 год в регионе лишь 16 несовершеннолетних парней стали отцами впервые, а второй ребенок родился только у одного новосибирца, не достигшего 18 лет. С начала 2023 года отцами стали всего трое несовершеннолетних парней.

Самой молодой мамой в Новосибирской области в 2022 году стала 13-летняя девочка, самым молодым отцом – 16-летний подросток. С начала 2023 года самыми молодыми родителями стали 14-летняя девочка и 17-летний парень.

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