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НовостиПроисшествия25 марта 2023 14:04

«Стоял в балаклаве и делал своё дело»: сибирячка встретила эксгибициониста в темном переулке на Шлюзе

Жительница Новосибирска столкнулась с эксгибиционистом в темном переулке на Шлюзе
Авторы (2):
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Данила ШУЛЯК
Сибирячка встретила эксгибициониста на Шлюзе.

Сибирячка встретила эксгибициониста на Шлюзе.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Советском районе Новосибирска девушек снова начали караулить эксгибиционисты. На этот раз неприятная встреча произошла около полуночи возле дома на Балтийской, 27. Об этом сообщила местная жительница в группе «Шлюз. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина в балаклаве просто стоял в темном переулке и занимался непристойными вещами. Девушку он не тронул: по ее словам, незнакомец просто «стоял и делал свое дело». Она подозревает, что мужчина специально выслеживает своих жертв.

– Ему нужен был мой страх, и он его получил. Очень сильно испугалась от неожиданности, еще и темнота кромешная, – призналась сибирячка.

Пока девушка бежала домой, несколько раз оглянулась: мужчина в балаклаве стоял на том же месте и продолжал свое непристойное занятие.

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