Умер Вениамин Дерягин – ведущий новосибирского телеканала НТН-12

В Новосибирске умер известный журналист местного телеканала. Фото: страница Вениамина Дерягина в социальной сети «Одноклассники».

Умер бывший ведущий новосибирского телеканала НТН-12 Вениамин Дерягин. О его смерти в ночь на 24 марта рассказала его родственница в соцсетях.

Вениамин Дерягин окончил НГМУ, любил рыбалку и походы. Телезрители запомнили его как ведущим, так и главным редактором телеканала.

Прощание с журналистом пройдет 26 марта на Заельцовском кладбище.

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