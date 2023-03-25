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НовостиОбщество25 марта 2023 10:31

Умер Вениамин Дерягин – ведущий новосибирского телеканала НТН-12

Родные и коллеги простятся с ним на Заельцовском кладбище
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске умер известный журналист местного телеканала. Фото: страница Вениамина Дерягина в социальной сети «Одноклассники».

В Новосибирске умер известный журналист местного телеканала. Фото: страница Вениамина Дерягина в социальной сети «Одноклассники».

Умер бывший ведущий новосибирского телеканала НТН-12 Вениамин Дерягин. О его смерти в ночь на 24 марта рассказала его родственница в соцсетях.

Вениамин Дерягин окончил НГМУ, любил рыбалку и походы. Телезрители запомнили его как ведущим, так и главным редактором телеканала.

Прощание с журналистом пройдет 26 марта на Заельцовском кладбище.

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