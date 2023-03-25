Авиакомпания Qazaq Air временно отменила рейсы из Казахстана в Новосибирск

В Новосибирск перестанут летать самолеты из Казахстана.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Самолеты авиакомпании Qazaq Air не будут выполнять рейсы из Казахстана в Новосибирск с 26 по 29 марта. В пресс-службе компании отмену рейсов объяснили тем, что авиационные власти России не выдали разрешение на международные полеты.
Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов из Астаны и Усть-Каменогорска. Заявку на возврат необходимо подать в месте покупки.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что казахстанская авиакомпания Qazaq Air не смогла получить разрешения на полеты в Новосибирск и в октябре прошлого года.
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