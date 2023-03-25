В Новосибирске грабитель напал на 81-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку с деньгами

В Новосибирске грабитель напал на пожилую женщину и отобрал у нее сумку с деньгами.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске произошло ограбление на улице Железнодорожной: 35-летний судимый житель Барабинска напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.
81-летняя женщина подала заявление в полицию – ее ограбили на 6 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства.
Оказалось, что грабитель выбросил сумку, а деньги уже потратил. Злоумышленника посадили в СИЗО. Теперь ему может грозить до 4 лет тюрьмы по статье о грабеже.
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