В Новосибирске грабитель напал на 81-летнюю пенсионерку и отобрал у нее сумку с деньгами

В Новосибирске грабитель напал на пожилую женщину и отобрал у нее сумку с деньгами. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске произошло ограбление на улице Железнодорожной: 35-летний судимый житель Барабинска напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

81-летняя женщина подала заявление в полицию – ее ограбили на 6 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства.

Оказалось, что грабитель выбросил сумку, а деньги уже потратил. Злоумышленника посадили в СИЗО. Теперь ему может грозить до 4 лет тюрьмы по статье о грабеже.

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